Прям летняя погода: россиян обрадовали долгожданным потеплением с 20 апреля

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Отмечается, что в Самарской области с середины марта показатели перешагнут отметку в +10 градусов. Более того, в первые недели апреля эксперты обещают солнечную погоду и по-настоящему летнюю температуру. Столбики термометров будут подниматься до +14 градусов, поэтому пуховики можно убрать.

Также для прогулок можно выбрать 18 и 19 апреля, так как эти дни станут самыми теплыми, будет около +19 градусов, пишет tvsamara.ru.