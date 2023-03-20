Прям летняя погода: россиян обрадовали долгожданным потеплением с 20 апреля

Погода в России не раз удивляла своей непостоянностью. Весна также наступила с большой задержкой. Не только в Сибири, но и Москве до недавнего времени было холодно. Столицу даже накрывал снегопад. Но уже с 20 марта пришло потепление. Синоптики обрадовали жителей европейской части России обрадовали долгожданными плюсовыми температурами. Минусовая погода сошла на нет.
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Отмечается, что в Самарской области с середины марта показатели перешагнут отметку в +10 градусов. Более того, в первые недели апреля эксперты обещают солнечную погоду и по-настоящему летнюю температуру. Столбики термометров будут подниматься до +14 градусов, поэтому пуховики можно убрать.
Также для прогулок можно выбрать 18 и 19 апреля, так как эти дни станут самыми теплыми, будет около +19 градусов, пишет tvsamara.ru.