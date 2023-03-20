«Ощутимо потеплеет»: какая температура ждет россиян на неделе с 20 по 26 марта

Стало известно о температуре воздуха на неделе с 20 марта.

Синоптик центра «Фобос» отметил, что россияне смогут ощутить долгожданное потепление. Для жителей столицы погода приготовила сюрприз в виде температуры выше положенной в это время нормы.

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