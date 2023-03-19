«Стремительное повышение температуры»: синоптики рассказали о резком потеплении в апреле

Стало известно о погоде на апрель.

Следующий месяц весны обещает быть приятным. Синоптики рассказали о повышении температуры воздуха в апреле.

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«В апреле происходит стремительное повышение температуры от начала месяца к концу. Если в начале апреля в средней полосе России среднесуточная температура чуть превышает нулевую отметку, то к концу второго месяца весны она уже достигает плюс 10 градусов», – заявила специалист в беседе с rg.ru.