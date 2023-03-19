«Без ясного неба»: в Гидрометцентре рассказали о погоде с 20 марта

Погода весной

Погода весной. Фото: Global Look Press 

На следующей неделе ожидается потепление.

Стало известно, какую погоду увидят россияне в 20-х числах марта.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал погоду на следующей неделе.

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«Следующая неделя будет более однородная по погоде, теплая достаточно, но без ясного неба, потому что давление будет около нормы», – рассказал синоптик в беседе с tass.ru.

В понедельник в Москве ожидается до +7 градусов, а к концу недели воздух прогреется и до +9°C.

Напомним, ранее синоптики сообщили о похолодании в конце марта.

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