«Понизится примерно на 10 градусов»: синоптики сообщили о похолодании в конце марта

Синоптики рассказали о похолодании в конце марта.

Уже в воскресенье на этой неделе погода поменяется. Холодные воздушные массы переместятся на восток. Это приведет к тому, что на следующей неделе термометры покажут до -15 градусов.

«В воскресенье начнется изменение погоды. Воздушные массы начнут поступать из приполярных регионов. Сначала на север Якутии, север Красноярского края. Затем, уже в субботу, они распространятся на восток», – заявили эксперты.

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