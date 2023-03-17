«Понизится примерно на 10 градусов»: синоптики сообщили о похолодании в конце марта

Синоптики рассказали о похолодании в конце марта.
Уже в воскресенье на этой неделе погода поменяется. Холодные воздушные массы переместятся на восток. Это приведет к тому, что на следующей неделе термометры покажут до -15 градусов.
«В воскресенье начнется изменение погоды. Воздушные массы начнут поступать из приполярных регионов. Сначала на север Якутии, север Красноярского края. Затем, уже в субботу, они распространятся на восток», – заявили эксперты.
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«А в воскресенье – резкое снижение температуры. Дневные температуры до -5…-8 градусов, ночные еще ниже. В понедельник до -15 градусов. По сравнению с сегодняшним днем температура понизится примерно на 10 градусов», – добавили специалисты в беседе с ura.news.
Напомним, ранее волны арктического вторжения придут в Москву в марте.