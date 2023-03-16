Снова зима в конце марта: Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании до -15 градусов

Погода часто удивляет жителей в России. Зима была достаточно теплой, но не обошлось без снегопада, заморозков и гололеда. Непростой выдалась и весна. В Москве лишь на днях потеплело и начал таять снег. Температура поднялась выше нуля градусов. Однако синоптики признались, что убирать пуховики и шапки рано.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центральную Россию возвращаются морозы.
«В воскресенье начнется изменение погоды. Воздушные массы начнут поступать из приполярных регионов. Сначала на север Якутии, север Красноярского края. Затем, уже в субботу, они распространятся на восток. А в воскресенье — резкое снижение температуры», — пояснил синоптик.
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По его словам, днем будет до -5…-8 градусов, а ночью еще ниже. В понедельник, 20 марта, термометры покажут до -15 градусов.
А вот ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на выходных похолодает до -13 градусов, но такие показатели будут ночью. Днем температура будет приятная 0…+5 градусов, пишут «РИА Новости».