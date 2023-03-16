Снова зима в конце марта: Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании до -15 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в центральную Россию возвращаются морозы.

«В воскресенье начнется изменение погоды. Воздушные массы начнут поступать из приполярных регионов. Сначала на север Якутии, север Красноярского края. Затем, уже в субботу, они распространятся на восток. А в воскресенье — резкое снижение температуры», — пояснил синоптик.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

По его словам, днем будет до -5…-8 градусов, а ночью еще ниже. В понедельник, 20 марта, термометры покажут до -15 градусов.

А вот ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на выходных похолодает до -13 градусов, но такие показатели будут ночью. Днем температура будет приятная 0…+5 градусов, пишут «РИА Новости».