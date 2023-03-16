Невероятно потеплеет: синоптик рассказал, какой будет погода в Москве на выходных

Эксперт отметил, что зима уже не вернется. По его словам, утром 18 марта в городе будет идти небольшой снег, а вот столбики термометров будут держаться на нулевой отметке. При этом скорость ветра составит всего 2,5 м/с.

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«В воскресенье, 19 марта, в Москве ожидается пасмурная погода, а среднесуточная температура достигнет 0 градусов», — рассказал синоптик.

При этом специалист не утаил, что в некоторых районах столицы днем температура опустится до –2 градусов, а вечером будет ясно. Воскресенье будет облачным, но заметно потеплеет — сразу до +7 градусов. Но уже к вечеру снова похолодает до -3, пишет сайт «Известия».