Солнечной весны не ждите: Гидрометцентр озвучил неутешительный прогноз для москвичей

По словам синоптиков, уже 11 и 12 марта в столице были сильные дожди, а именно они быстро топят снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Москве начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны. Дело в том, что ничто так не разрушает снежный покров, ни солнце, ни тепло, как хороший дождь <…> Началось развитие по "весеннему сценарию"», — цитирует метеоролога ТАСС.

Эксперт также отметил, что пока не нужно ждать хорошую погоду, так как в городе будет пасмурно и слякотно.