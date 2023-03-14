Солнечной весны не ждите: Гидрометцентр озвучил неутешительный прогноз для москвичей

Весна

Фото: Global Look Press

Снег уже скоро сойдет, весна на подходе, но погода не всех обрадует.

Погода не перестает удивлять жителей России. Не раз зимой были крайне теплые дни и даже ледяные дожди. А вот весна запоздала, поэтому в марте в Москве настали холода и  не раз были снегопады. Однако синоптики сообщили, что настоящая весна придет уже на этой неделе. Но пока погода не будет радовать солнечными днями. 

По словам синоптиков, уже 11 и 12 марта в столице были сильные дожди, а именно они быстро топят снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«В Москве начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны. Дело в том, что ничто так не разрушает снежный покров, ни солнце, ни тепло, как хороший дождь <…> Началось развитие по "весеннему сценарию"», — цитирует метеоролога ТАСС.

Эксперт также отметил, что пока не нужно ждать хорошую погоду, так как в городе будет пасмурно и слякотно. 

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