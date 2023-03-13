Уже на этой неделе настанет весна: названа дата, когда потеплеет в Москве

По данным синоптиков, атмосферное давление растет. Утро 13 марта встретило ярким солнцем и морозом до −6. Пока еще продолжается климатическая зима. Но уже скоро в силу вступит весна.

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Эксперты отметили, что влияние полярной ложбины сменится субтропическим гребнем. Произойдет общее повышение температурного фона. В Москве, несмотря на ночные заморозки, дневная температура станет устойчиво плюсовой.

Так Gismeteo сообщает, чтос амым теплым и солнечным днем недели станет среда, 15 марта. В этот день воздух погреется до +7…+9. Более того, температура будет очень близка к рекорду этого дня, который составляет +9,8 и зафиксирован в 2015 году.