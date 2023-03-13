Буря: на Москву идет новый погодный апокалипсис

Москвичи провели выходные дома, так как на улице бушевала непогода. Шел дождь, потом снег, потом снова дождь, потом снова снег. И так два дня.

В понедельник стало потише, но синоптики утешать не спешат, погодный апокалипсис вернется в столичный регион, причем в самое ближайшее время.

С 03:00 до 15:00 вторника, 14 марта, в Москве и области ожидается ураганный ветер с дождем и снегом. В связи с непогодой в МЧС рекомендуют водителям строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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