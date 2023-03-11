«Будет сопровождаться очень сильным ветром»: Роман Вильфанд объяснил, почему россияне не ощутят потепление на выходных

Стало известно о потеплении в столице в выходные, 11 и 12 марта.

Несмотря на наступление весны, погода не радует россиян. Температура повысится, однако москвичи не ощутят тепла по двум причинам.

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