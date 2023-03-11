«Будет сопровождаться очень сильным ветром»: Роман Вильфанд объяснил, почему россияне не ощутят потепление на выходных

Стало известно о потеплении в столице в выходные, 11 и 12 марта.
Несмотря на наступление весны, погода не радует россиян. Температура повысится, однако москвичи не ощутят тепла по двум причинам.
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«Уже к вечеру субботы температура повысится на 13-14 градусов. Она будет повышаться в течение дня и к позднему вечеру будет от 0 до минус 2 градусов. Это будет сопровождаться очень сильным ветром – 15-20 метров в секунду», – отметили в ria.ru.
«Но москвичи не ощутят этого тепла, потому что, во-первых, погода будет сопровождаться осадками, при чем вполне интенсивными во всех трех фазах: это будет преимущественно мокрый снег, достаточно заметная фаза дождя и небольшая фаза снега. И второе – порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду», – добавил Вильфанд.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве 12 марта будет низкое атмосферное давление.