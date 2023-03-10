«До самого барического минимума»: низкое атмосферное давление будет в Москве 12 марта

Стало известно, что скоро москвичей ожидает понижение атмосферного давления.

В воскресенье, 12 марта показатели атмосферного давления достигнут своего минимума.

«Показания барометров обрушатся к 12.00 до самого барического минимума — 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенной нормы, и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Вечером скорость ветра в порывах будет достигать штормовых значений — 17 метров в секунду», — заявил Тишковец.

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«Общее количество осадков в столице за 12 марта может составить до 11-16 миллиметров, что эквивалентно почти половине всей месячной нормы. Суточный рекорд осадков для этого дня принадлежит далекому 1883 году, когда в осадкомеры попало 29,5 миллиметра. Но вот за всю послевоенную метеоисторию осадки такой интенсивности, которые ожидаются в предстоящее воскресенье, не фиксировались ни разу», — добавил синоптик в беседе с ria.ru.