Когда можно заниматься посадками на дачах: прогноз метеоролога

В этом году зима не собирается сдавать позиции. И похоже, что пока полноценного наступления весны не предвидится. Меж тем дачники уже задумываются, когда же можно заниматься разными посадками.
На этот вопрос Teleprogramma.pro подробно отвечает метеоролог, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Посадку рассады надо делать в середине марта. Сейчас не совсем благоприятное время. И все-таки желательно свериться с лунным календарем, - поясняет Татьяна Георгиевна.
- А что касается производства земельных работ на дачных участках, то пока что прогнозировать этот процесс весьма сложно, потому что наша весна запаздывает. И как правило, вот такой вегетационный период начинается практически в последней декаде апреля.
У нас и снег то сходит примерно в это время, поэтому те, у кого есть теплицы, могут сажать в 20-х числах апреля. Речь идет о холодостойких культурах: салатах, зелени, луке».
- А если наоборот?
- А вот если мы говорим о теплолюбивых культурах, то до мая все работы на земле и в открытом грунте следует отложить.
Теперь о картошке. Даже если вы ее посадите в холодную землю, то она будет сидеть до тех пор, пока не получит определенное количество температур. А вот чтобы началось пробуждение, нужно, чтобы клубень накопил нужную сумму температур, поэтому спешить не стоит.
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Картошку лучше сажать в мае. Фото: Global Look Press
Иногда торопишься сделать все быстрее и посадишь картошку первого мая, и она сидит-сидит. А есть те, кто посадили эту культуру 9-10 мая или даже в более поздние сроки, если это теплая погода. И картофель в обоих случаях всходит одновременно.
Как говорится, всякое растение любит теплую землю, поэтому пока спешить не приходится. И рассчитывать на теплый апрель нам тоже не стоит.
- Народная примета гласит, что если на календаре ранняя Пасха, то и ранняя весна. В этом году светлое Христово воскресенье выпадает на 16 апреля. Можем ли мы в этом случае говорить о скором наступлении весны?
- Самая ранняя Пасха – это 4 апреля. А 16-е – 20-е числа – это средние сроки наступления этого праздника. Когда же в мае у нас случались и поздние Пасхи, то я прекрасно помню, что Пасха бывает и очень холодной, и очень теплой.
Я вспоминаю, что в каком-то году даже купалась в этот период, и уже вовсю расцветала черемуха. Пасха была поздняя, а весна ранняя, поэтому эта примета не всегда оправдывается.