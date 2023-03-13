Когда можно заниматься посадками на дачах: прогноз метеоролога

«Посадку рассады надо делать в середине марта. Сейчас не совсем благоприятное время. И все-таки желательно свериться с лунным календарем, - поясняет Татьяна Георгиевна. - А что касается производства земельных работ на дачных участках, то пока что прогнозировать этот процесс весьма сложно, потому что наша весна запаздывает. И как правило, вот такой вегетационный период начинается практически в последней декаде апреля. У нас и снег то сходит примерно в это время, поэтому те, у кого есть теплицы, могут сажать в 20-х числах апреля. Речь идет о холодостойких культурах: салатах, зелени, луке».

- А если наоборот?

- А вот если мы говорим о теплолюбивых культурах, то до мая все работы на земле и в открытом грунте следует отложить.

Теперь о картошке. Даже если вы ее посадите в холодную землю, то она будет сидеть до тех пор, пока не получит определенное количество температур. А вот чтобы началось пробуждение, нужно, чтобы клубень накопил нужную сумму температур, поэтому спешить не стоит.

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