На Москву надвигаются аномальные морозы: резко похолодает уже в ночь на 8 марта

На Москву надвигаются сильные морозы. Столбики термометров опустятся уже в ночь на 8 марта. Погода будет сильно напоминать январскую, а не мартовскую.

«В северных районах, пониженных местах морозы в ночь на 8 марта будут даже до 15 градусов. Это показатели хорошей январской погоды, но затем температура стремительно повысится примерно на 10 градусов. Днем будет уже до одного-двух градусов тепла», — отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

8 марта ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега.