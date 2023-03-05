Март – это зимний месяц: синоптики рассказали, когда наступит настоящая весна – дни, с которых начнет теплеть

Наступления тепла все начинают ждать с приходом первых календарных весенних дней. Синоптики называют такой подход неправильным. Подобные ожидания способны только множить ваши разочарования.
Надо просто набраться терпения, потому что до настоящего тепла, на самом деле, осталось совсем немного.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал даты, с которых столбики термометров будут демонстрировать исключительно плюсовые температуры.
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«Устойчивый переход температуры через ноль градусов в сторону повышения среднесуточной температуры происходит в 20-х числах марта. Кроме того, 22 марта — день весеннего равноденствия, когда продолжительность дня будет превалировать над ночью. Март — это зимний месяц. Все мы устаем от зимы, недостатка солнечного света, хочется тепла, поэтому с таким удовольствием воспринимаем первое марта», - отметил Роман Вильфанд.
По материалам Lenta.ru.