«Напомнят о зиме»: синоптики рассказали, какой будет погода в период с 6 по 12 марта

Стало известно, какая погода ждет жителей Москвы на неделе с шестого по 12 марта.

Специалист отметил, на данный момент температура в марте превышает на несколько градусов климатическую норму. При этом осадки на следующей неделе выпадут в виде снега.

«Первый весенний месяц в центре Европейской России пока идет по умеренно теплому сценарию, и на текущий момент его средняя температура на 1–2 градуса превышает климатическую норму», – отметил эксперт.

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