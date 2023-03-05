«Напомнят о зиме»: синоптики рассказали, какой будет погода в период с 6 по 12 марта

Стало известно, какая погода ждет жителей Москвы на неделе с шестого по 12 марта.
Специалист отметил, на данный момент температура в марте превышает на несколько градусов климатическую норму. При этом осадки на следующей неделе выпадут в виде снега.
«Первый весенний месяц в центре Европейской России пока идет по умеренно теплому сценарию, и на текущий момент его средняя температура на 1–2 градуса превышает климатическую норму», – отметил эксперт.
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«Теплее климата будет в регионе и в ближайшие дни. Череда североатлантических циклонов сделают погоду в регионе неустойчивой и часто меняющейся, а вот осадки, которые по большей часть будут идти в виде снега, лишь иногда переходя в мокрый снег, все же напомнят о зиме», – добавил Леус в своем телеграм-канале.
Следующая рабочая неделя закончится небольшим похолоданием до нуля - минус пяти градусов.
Напомним, ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в Международный женский день.