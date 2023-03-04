«Временами пройдет снег»: в центре «Фобос» рассказали о погоде четвертого марта

Синоптики рассказали о погоде в субботу, четвертого марта.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что в столице в выходной день будет наблюдаться южный ветер. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.
«Сегодня погоду в столице будет формировать передняя часть циклона, центр которого в середине дня выйдет в районы Новгородской области», – отметили синоптики.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Леус предупредил об очень низком атмосферном давлении. К вечеру оно опустится до 727 миллиметров ртутного столба.
«Ожидается облачная погода, временами пройдет снег, более интенсивным он ожидается во второй половине дня и в вечерние часы, а также ночью. Максимальная температура воздуха в столице около нуля – минус 1 – плюс 1 градус, на территории области – от минус 3 до плюс 2 градусов», – добавили эксперты в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее Роман Вильфанд рассказал о погоде в Международный женский день.