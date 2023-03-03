Весну можете не ждать: Москву опять заметет — даже синоптики в шоке от этого марта

Синоптики уверяют, что март — это никакой не весенний месяц, и ждать морозов в это время — самое лучшее. По крайней мере не разочаруетесь. Потому что они будут в Москве. Весна пока только в наших календарях и душах, а в природе — зима.

Москвичей ждут неприятные погодные сюрпризы. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, на столицу надвигается циклон, закручивающийся над Балтийским морем. Проходя над Москвой, он даст сильное понижение давления до 729 мм ртутного столба.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».