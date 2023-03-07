«Небесная канцелярия» преподнесет сюрприз»: какой будет погода на 8 Марта

После долгой холодной зимы так хочется побыстрее почувствовать весну! 8 марта многие рассчитывают отдохнуть от души – например, поехать на природу, «на шашлыки». Или погулять с детьми в парке. Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС, рассказал нам, достаточно ли потеплеет к празднику, чтобы планировать отдых на свежем воздухе.

- Евгений, расскажите, какая погода будет в Москве восьмого марта?

- Если говорить о Центральной России и столичном регионе, то на Восьмое марта «небесная канцелярия» преподнесет нашим женщинам приятный погодный сюрприз. Гребень антициклона очистит небосвод от облачности, так что в праздничный день выглянет солнце, а осадков не ожидается.

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- А какая будет температура воздуха?

- Будет довольно прохладно для марта. Ночью воздух остынет до -5-10 градусов. А в дневные часы столбики термометров под лучами еще скромного мартовского солнца будут стремиться на штурм нулевой отметки.

- То есть ни снегопадов, ни дождей не ожидается? Будет ясная солнечная погода?

- Да, будет достаточно солнечная, с переменной облачностью, ясная и сухая погода без осадков.

