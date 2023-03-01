Погода на 8 марта: неожиданный прогноз

К женскому празднику весна, увы, не наступит: она вообще не торопится в этом году. Как рассказали синоптики из Гидрометцентра, перед 8 марта в России наступит похолодание. Правда, перед этим погода побалует нас оттепелью: она придет уже 2 марта и в Подмосковье, и в Калужскую, Рязанскую, Владимирскую области. В этих регионах температура воздуха будет около нуля градусов, а в Москве, возможно, даже плюс 2.

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Однако вскоре холода вернутся. Они наступят 6 марта и сохранятся 8-го: в Московской, Ярославской, Владимирской и Тверской областях ожидается −13 и даже −15 градусов, сообщает издание Аrgumenti.ru.