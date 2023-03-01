«Старт весны холодный»: волны арктического вторжения придут в Москву в марте

Весна

Весна. Фото: Global Look Press 

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде во время первого месяца весны.

Стало известно, какая температура ожидается в марте 2023 года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что весна начнется с холодов. Более того, волны арктического вторжения придут в столицу России.

«Старт весны холодный. Климатический маятник качнется в сторону холода, в сторону отрицательного отклонения среднемесячной температуры от нормы, и в марте ожидается точно не одна, как минимум - две-три волны арктического вторжения, со всеми вытекающими зимними сюрпризами погоды», – рассказал Тишковец.

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«То есть март подтвердит статус четвертого зимнего месяца: «пришел марток, надевай семь порток»», – заявил Тишковец для ria.ru.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать в первый день весны.

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