«Старт весны холодный»: волны арктического вторжения придут в Москву в марте

Стало известно, какая температура ожидается в марте 2023 года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что весна начнется с холодов. Более того, волны арктического вторжения придут в столицу России.

«Старт весны холодный. Климатический маятник качнется в сторону холода, в сторону отрицательного отклонения среднемесячной температуры от нормы, и в марте ожидается точно не одна, как минимум - две-три волны арктического вторжения, со всеми вытекающими зимними сюрпризами погоды», – рассказал Тишковец.

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