Март — это не весенний месяц: синоптики назвали даты, когда придет настоящее тепло

Все с особым трепетом ждут прихода весны, ожидая, что чудо свершится, и уже первого марта солнышко станет припекать посильнее.

Но нет. До наступления настоящей весны еще далеко. Строго говоря, синоптики вообще не склонным считать март весенним месяцем. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву весна придет к концу марта.

«В соответствии с естественной периодизацией, весна наступает в наших краях примерно в 20-х числах марта. Эти даты естественны, потому что все нужно с чем-то ассоциировать. Например, в первых числах марта высота снега максимальна за весь период зимы. Сход снежного покрова прогнозируется в первой декаде апреля.

Напомню, в прошлом году снег сошел 10 апреля на полях, а в лесах он задерживается еще на 5-7 дней. Поэтому март — это не весенний месяц. Реки вскрываются примерно в первых числах апреля, а это тоже признак весны. Также к признакам можно отнести прилет грачей, момент, когда набухают почки на березе. Это все будет в конце марта», — отметил Роман Вильфанд.