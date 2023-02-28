«Вполне комфортная»: синоптики рассказали, какую погоду ждать в первый день весны

Стало известно, какая погода будет в Центральной России первого марта.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России, самым неприятным явлением в первый весенний день станет ветер. В остальном погода будет соответствовать климатическим нормам и радовать россиян.
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«Первого марта температурный фон будет соответствовать климатической норме – ночные температуры -6…-8. Дневные температуры -2…-4. Вполне комфортная погода, за одним исключением – прогнозируется заметный ветер», – отметил Вильфанд в беседе с ria.ru.
Высота снега первого марта будет в пределах нормы и составит около 37 сантиметров.
Напомним, ранее желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге.