«Из-за сильного северо-западного ветра»: «желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге

Стало известно, что в Санкт-Петербурге зафиксировано усиление ветра. Именно поэтому в городе объявили о «желтом» уровне погодной опасности.

К слову, Росгидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности по 28 февраля.

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