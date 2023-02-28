«Из-за сильного северо-западного ветра»: «желтый» уровень погодной опасности объявили в Санкт-Петербурге

Стало известно, что в Санкт-Петербурге зафиксировано усиление ветра. Именно поэтому в городе объявили о «желтом» уровне погодной опасности.
К слову, Росгидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности по 28 февраля.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«По информации Росгидрометцентра, с 23 часов 27 февраля до 14 часов 28 февраля на территории Санкт Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного северо-западного ветра порывами 15 метров в секунду», – рассказали в ria.ru.
Напомним, ранее синоптики рассказали о сложной обстановке на улицах в последние дни февраля.