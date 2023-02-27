«Заносы и гололедица»: синоптики рассказали о сложной обстановке на улицах в последние дни февраля

Синоптики сообщили о снежных заносах, гололедице и сильном ветре сразу в нескольких регионах России в конце февраля.
Несмотря на приближение весны, на улицах России по-прежнему бывает вьюга и гололед.
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В ряде регионов Приволжского федерального округа ожидаются не самые благоприятные погодные условия:
«В Самарской области ожидаются сильный мокрый снег, дождь, ледяной дождь, отложение мокрого снега, гололед, в Татарстане — осадки в виде мокрого снега и дождя, метель, гололед, ветер до 22 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы и, впервые звучит такая характеристика, снежная каша, в Нижегородской области — снег, мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега, ледяной дождь, метель, ветер до 17 м/с, на дорогах снежный накат, заносы и гололедица».
«В Свердловской области ожидаются сильный снег, мокрый снег, в Челябинской области — не только сильный снег, но и дождь, отложение мокрого снега, метель, гололедица, ветер до 23 м/с. В общем, погода на Урале тоже сложная», — добавил Роман Вильфанд в беседе с tass.ru.
Напомним, ранее синоптики поделились обновленным прогнозом на март.