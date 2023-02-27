«Заносы и гололедица»: синоптики рассказали о сложной обстановке на улицах в последние дни февраля

Синоптики сообщили о снежных заносах, гололедице и сильном ветре сразу в нескольких регионах России в конце февраля.

Несмотря на приближение весны, на улицах России по-прежнему бывает вьюга и гололед.

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В ряде регионов Приволжского федерального округа ожидаются не самые благоприятные погодные условия: