«Мокрый снег, дождь»: москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье

Городские службы Москвы заявили о проведении регламентных работ в связи с ухудшением погоды в ночь с субботы на воскресенье.

Осадки в виде снега и дождя образуют гололедицу. Поэтому москвичей попросили быть осторожнее на улицах.

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