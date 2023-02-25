«Мокрый снег, дождь»: москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье

Городские службы Москвы заявили о проведении регламентных работ в связи с ухудшением погоды в ночь с субботы на воскресенье.
Осадки в виде снега и дождя образуют гололедицу. Поэтому москвичей попросили быть осторожнее на улицах.
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«По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями», – отметили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
«Возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», – добавили специалисты.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда придет настоящая весна.