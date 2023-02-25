Подарок зимы – резкое потепление: в Москву придет мокрый снег с дождем

По словам эксперта, пойдет мокрый снег с дождем, а температура покажет до 3 градусов со знаком плюс. В городе сформируется теплый центр циклона, который в середине дня выйдет в сторону Белоруссии.

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«Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дожди. Температура воздуха заметно выше нормы: плюс 1–3 градуса — максимальные показания термометров в Москве; минус 1 — плюс 4 градуса — в Подмосковье», – рассказал синоптик в своем Telegram-канале.

Также отмечается, что будет дуть юго-восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 733 миллиметра ртутного столба.