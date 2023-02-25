Синоптик предупредил, что в Прощеное воскресенье в Центральной России будет апрельская погода

Погода в России не перестает удивлять ее жителей. В Москве были как сильные морозы и снегопады, так и аномальное тепло этой зимой. Однако синоптики предупредили, что морозы до -20 градусов сменятся резким потеплением. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в своем новом прогнозе рассказал, что в воскресенье, 26 февраля, в Центральной России будет апрельская погода.
На этот раз в некоторых регионах ожидается даже плюсовая температура.
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«В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России — плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов. Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой», — поделился синоптик, пишут «РИА Новости».