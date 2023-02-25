Синоптик предупредил, что в Прощеное воскресенье в Центральной России будет апрельская погода

Погода в России не перестает удивлять ее жителей. В Москве были как сильные морозы и снегопады, так и аномальное тепло этой зимой. Однако синоптики предупредили, что морозы до -20 градусов сменятся резким потеплением. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в своем новом прогнозе рассказал, что в воскресенье, 26 февраля, в Центральной России будет апрельская погода.