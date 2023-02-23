«Произойдет только в апреле»: синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

Несмотря на теплый март, метеорологическая весна наступит только в апреле.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, морозы и снегопады в марте никуда не уйдут. Специалист отметил, что первый месяц весны в климатическом отношении считается зимним временем.
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«Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц грядущего сезона теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных значений, произойдет только в апреле», – отметил Тишковец в беседе с ria.ru.
Напомним, ранее москвичей напугали гололедицей в конце февраля.