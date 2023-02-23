«Произойдет только в апреле»: синоптики рассказали, когда придет настоящая весна

Несмотря на теплый март, метеорологическая весна наступит только в апреле.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, морозы и снегопады в марте никуда не уйдут. Специалист отметил, что первый месяц весны в климатическом отношении считается зимним временем.

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