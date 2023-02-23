Весна сильно опоздает: синоптик расстроил россиян, рассказав про снегопады в марте

Приход ранней весны отменяется. По словам синоптика, в Москве календарная весна начнется с усиления морозов и снегопадов. Тишковец признался, что март в климатическом отношении считается зимним месяцем.

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