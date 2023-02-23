Весна сильно опоздает: синоптик расстроил россиян, рассказав про снегопады в марте

Весна

Фото: Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды признался, что тепло не скоро придет в столицу.

В России часто бывает непредсказуемая погода. В феврале не раз были морозы, которые удивили жителей столицы. Многие надеялись, что в марте настанет оттепель. Однако ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец признался, что в грядущем марте не стоит ждать резкого  потепления. 

Приход ранней весны отменяется. По словам синоптика, в Москве календарная весна начнется с усиления морозов и снегопадов. Тишковец признался, что март в климатическом отношении считается зимним месяцем.

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«Предварительные долгосрочные прогнозы показывают, что первый месяц весны теплым не будет, а значит, наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход на температуру выше нуля градусов, произойдет только в апреле», — рассказал специалист, пишут «РИА Новости».

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