Назван последний морозный день: синоптик Тишковец обрадовал москвичей прогнозом погоды

Погода в России часто удивляет. Вот и 20-е числа февраля удивили резкими морозами. При этом в Москве вышло солнце. Днем держится температура -10 и -14 градусов. А ночью доходит почти до -20 градусов. И 23 февраля в столице стоит мороз и стужа. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, это может быть последний холодный день для жителей столицы.
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«При этом атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. По всей видимости, 23 февраля станет последним морозным днем в Московском регионе», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.
Он также признался, что весну ждать в скором времени не нужно. Он признался, что настоящее потепление в Центральной России придет лишь в конце марта, а вот весенняя оттепель настанет только в конце первой декады апреля.