Назван последний морозный день: синоптик Тишковец обрадовал москвичей прогнозом погоды

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«При этом атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. По всей видимости, 23 февраля станет последним морозным днем в Московском регионе», – сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

Он также признался, что весну ждать в скором времени не нужно. Он признался, что настоящее потепление в Центральной России придет лишь в конце марта, а вот весенняя оттепель настанет только в конце первой декады апреля.