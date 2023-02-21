Придется еще подождать: синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая весна

На этот раз специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда москвичам стоит ждать прихода самого красивого времени года.

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«Те нормы, которыми мы пользовались ранее, говорили о том, что климатическая весна приходит в Москву 27 марта. С этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку. Сейчас средняя дата прихода весны в столицу сместилась на 20 марта», — рассказал специалист в интервью «Ленте».

Эксперт добавил, что узнать это помогли данные о погоде за 30 лет, которые были проанализированы.

Также Леус рассказал, что пока в столице ожидается похолодание. Ночью термометры покажут даже ниже -20 градусов мороза, а днем будет около -12.