Придется еще подождать: синоптики рассказали, когда в Москву придет климатическая весна

Погода в России часто бывает непредсказуемой. Зима успела не раз удивить жителей Москвы. Недавно снова начались снегопады, а ночью температура опустилась до -20 градусов. При этом уже через неделю должна настать календарная весна. Но синоптики предупредили, что тепло не придет. Наступления настоящей весны придется подождать.
На этот раз специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда москвичам стоит ждать прихода самого красивого времени года.
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«Те нормы, которыми мы пользовались ранее, говорили о том, что климатическая весна приходит в Москву 27 марта. С этого дня начинается устойчивый переход среднесуточной температуры через нулевую отметку.
Сейчас средняя дата прихода весны в столицу сместилась на 20 марта», — рассказал специалист в интервью «Ленте».
Эксперт добавил, что узнать это помогли данные о погоде за 30 лет, которые были проанализированы.
Также Леус рассказал, что пока в столице ожидается похолодание. Ночью термометры покажут даже ниже -20 градусов мороза, а днем будет около -12.