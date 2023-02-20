«До минус 14 градусов»: москвичей напугали гололедицей в конце февраля

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни для жителей центрального региона России.

Оказалось, приближение первого месяца весны пока не влияет на погодные условия. Во вторник, 21 февраля москвичей ожидают гололедица и температура воздуха до минус 14 градусов ночью.

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