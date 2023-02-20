«До минус 14 градусов»: москвичей напугали гололедицей в конце февраля

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни для жителей центрального региона России.
Оказалось, приближение первого месяца весны пока не влияет на погодные условия. Во вторник, 21 февраля москвичей ожидают гололедица и температура воздуха до минус 14 градусов ночью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 14 градусов», – передали слова Гидрометцентра ria.ru.
Днем во вторник будет минус 8 градусов, также ожидается небольшой снег.