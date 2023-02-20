Резко похолодает: синоптики дали неутешительный прогноз для москвичей

Зима

Фото: Global Look Press

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни.

В России часто погода непредсказуемая. В Москве в этом году не раз были аномальные холода. Недавно выпало 10 сантиметров снега.

Синоптики предупредили, что сюрпризы не закончились. Пока приближение весны не будет чувствоваться.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник и вторник, 20 и 21 февраля.

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«Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 14 градусов», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Также синоптики добавили, что температура воздуха составит минус 8 градусов, а также снова будет идти снег 21 февраля. 

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