Резко похолодает: синоптики дали неутешительный прогноз для москвичей

В России часто погода непредсказуемая. В Москве в этом году не раз были аномальные холода. Недавно выпало 10 сантиметров снега.
Синоптики предупредили, что сюрпризы не закончились. Пока приближение весны не будет чувствоваться.
В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник и вторник, 20 и 21 февраля.
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«Облачно. Небольшой снег. Гололедица. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на вторник температура воздуха в Москве может опуститься до минус 14 градусов», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Также синоптики добавили, что температура воздуха составит минус 8 градусов, а также снова будет идти снег 21 февраля.