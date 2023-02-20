Резко похолодает: синоптики дали неутешительный прогноз для москвичей

В России часто погода непредсказуемая. В Москве в этом году не раз были аномальные холода. Недавно выпало 10 сантиметров снега.

Синоптики предупредили, что сюрпризы не закончились. Пока приближение весны не будет чувствоваться.

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник и вторник, 20 и 21 февраля.