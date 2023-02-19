Таких жутких морозов еще не было: синоптики предупредили о самых холодных днях зимы в феврале – названы даты

Девушка на прогулке по зимней Москве

Девушка на прогулке по зимней Москве. Фото: Global Look Press

По прогнозам, сильные морозы ожидаются в столице в праздничные дни.

Синоптики ожидают, что на предстоящей неделе Москву накроют сильные морозы, каких еще не было этой зимой. 

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что впереди самые холодные дни и придутся они в Москве на праздничные выходные.  

22 февраля температура воздуха ночью составит -15 градусов в Москве и до -18–20 градусов мороза — по Московской области.

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«Самый холодный день на следующей неделе будет либо 22 февраля, либо 23-го. Но не берусь выбрать из этих двух. Холодно будет, думаю, до 24 февраля, а потом начнется повышение температуры», — сообщил Александр Шувалов.

По материалам «Вечерняя Москва».

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