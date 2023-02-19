Таких жутких морозов еще не было: синоптики предупредили о самых холодных днях зимы в феврале – названы даты

Синоптики ожидают, что на предстоящей неделе Москву накроют сильные морозы, каких еще не было этой зимой.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что впереди самые холодные дни и придутся они в Москве на праздничные выходные.

22 февраля температура воздуха ночью составит -15 градусов в Москве и до -18–20 градусов мороза — по Московской области.

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