Весна не придет: синоптики огласили удручающие первые прогнозы на май

По данным портала PRIMPRESS, в разных регионах страны будет стоять абсолютно аномальная погода. В Центральной России последний весенний месяц прогнозируется по-настоящему холодным. Столбики термометров покажут отметки не выше +8 – +10 градусов. Также синоптики признаются, что осадков будет мало. однако при этом практически не ожидается осадков.

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А вот жителям Урала нужно подготовиться к настоящей жаре. Там температура будетдержаться в районе +30 градусов, а в Екатеринбурге может быть побит рекорд 11-летней давности. Там ожидается +35 градусов.

Синоптики предупредили, что аномально теплая погода ожидается и на Дальнем Востоке. В той местной может температура перевалить за отметку в +20 в начале мая.