Морозы до минус 18 градусов: синоптики предупредили россиян о резком и аномальном похолодании

Зима часто преподносит сюрпризы. В Москве в этом году не раз были снегопады, а также холода. Однако февраль порадовал достаточно комфортной погодой от +1 до -5 градусов. Но синоптики сообщили, что пока приближение весны не гарантирует тепло.

Уже скоро в столицу придут морозы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказа о погоде в ближайшую неделю.