Морозы до минус 18 градусов: синоптики предупредили россиян о резком и аномальном похолодании

Зима часто преподносит сюрпризы. В Москве в этом году не раз были снегопады, а также холода. Однако февраль порадовал достаточно комфортной погодой от +1 до -5 градусов. Но синоптики сообщили, что пока приближение весны не гарантирует тепло.
Уже скоро в столицу придут морозы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказа о погоде в ближайшую неделю.
Эксперт отметил, что уже 20 февраля значительно похолодает. Особенно морозно будет ночью.
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«Понедельник будет переходным днем, поэтому температура и ночью, и днем ожидается минус 4-7 градусов. Во вторник прогнозируется усиление морозов - ночью минус 9-14 градусов и днем минус 5-10 градусов. Такой температурный фон на 4-5 градусов ниже климатической нормы, то есть похолодание будет заметным», – цитируета Вильфанда ТАСС.
22 февраля ночью ожидается до -18 градусов мороза. А вот новое потепление должно стартовать уже с 24 февраля. По словам синоптиков, ближе к 25-му и 26-му числам температура может подняться до 0 градусов.