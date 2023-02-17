Ударят жуткие морозы: синоптики предупредили о нордической погоде в Москве на новой неделе — начнется со вторника

В Гидрометцентре москвичей предупредили о том, что февраль на последней неделе себя еще покажет. По прогнозам уже со вторника в Москву придут лютые морозы.
«В понедельник интенсивность осадков уменьшится. Температура и ночью, и днем в диапазоне −3 ... −8 градусов, и очередное понижение температуры начинается со вторника. Холодные воздушные массы с северо-запада будут поступать в столицу. Более заметное понижение температуры будет в ночь на четверг. На 23 февраля уже 11–16 мороза, днем −5 ... −7 градусов — максимальная температура, ветер северный», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд сообщил, что такую погоду называют нордической. И уточнил, что в длинные февральские выходные она будет очень разной — от сильных морозов со вторника по четверг до нулевых отметок в субботу и воскресенье.
«Погоду можно ассоциировать с нордической, воздушные массы будут перемещаться с севера, поэтому такая суровая погода на 23 февраля прогнозируется. 24-го тоже такой же температурный фон. Ночью −11 ... −16, днем около 3–5 ниже нуля, а повышение температуры до 0 ... −5 градусов прогнозируется в следующие выходные — субботу и воскресенье», — добавил Роман Вильфанд.
По материалам «Говорит Москва».