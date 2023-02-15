Впереди — новый ужас: москвичей предупредили о жутком сюрпризе погоды к 19 февраля

По словам экспертов, будут резкие перепады температур и атмосферного давления, снегопад и гололед. И это может негативно сказаться на самочувствии жителей столицы.

Синоптикам утверждают, что в воскресенье, 19 февраля, в Москве так сильно упадет давление, что многие почувствуют недомогания.

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«Атмосферное давление продолжит понижаться, и к 19 февраля оно достигнет своего самого низкого значения. Ожидается, что в этот день атмосферное давление будет колебаться в пределах 726 миллиметров ртутного столба», — рассказала «РИА Новостям» главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Она также добавила, что 20 февраля вероятность низкого давления в Москве сохранится.