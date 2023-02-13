Москвичам в День святого Валентина пообещали необычную погоду

Погода в День святого Валентина ожидается самая романтическая: снежная, но довольно теплая — выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Во вторник температура будет и ночью, и днем одинаковая: 0… −5 градусов. Температура будет выше нормы, на три градуса примерно. Погода будет умеренно теплая, но будет снег», — приводит слова метеоролога телеканал «360».

Снежный покров увеличится в столице примерно на 4 см, будет продолжать идти снег, так что вполне можно планировать романтические прогулки или катание с горок.