На Москву надвигаются аномальные морозы: синоптики предупредили жителей столицы о страшном

В понедельник, 13 февраля, в Москве немного потеплеет. Столбики термометров поползут вверх и будут держаться на отметке примерно 1 - 3 градуса тепла.

Но радоваться рано. Весна в середине февраля в столицу не придет. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, осадков в понедельник не ожидается, но будет гололед и гололедица и налипание мокрого снега на провода.

Потепление будет краткосрочным, а на смену ему придут аномальные для этого времени года морозы.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».