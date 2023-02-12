На Москву надвигаются аномальные морозы: синоптики предупредили жителей столицы о страшном

В понедельник, 13 февраля, в Москве немного потеплеет. Столбики термометров поползут вверх и будут держаться на отметке примерно 1 - 3 градуса тепла.
Но радоваться рано. Весна в середине февраля в столицу не придет. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, осадков в понедельник не ожидается, но будет гололед и гололедица и налипание мокрого снега на провода.
Потепление будет краткосрочным, а на смену ему придут аномальные для этого времени года морозы.
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«Среда будет еще переходным периодом, а в четверг, особенно в пятницу и субботу температура еще понизится. Погода будет уже вполне зимняя - ночью морозы до 13 градусов. Это уже ниже климатический нормы на пару градусов», - отметил Роман Вильфанд.
По материалам ТАСС.