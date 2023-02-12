Лютые морозы и шквалистый ветер: синоптики дали поражающий прогноз погоды на начало весны

На этот раз синоптики дали обескураживающий прогноз погоды на начало весны. По словам экспертов в марте в Москве установятся морозы, во время которых температура воздуха будет опускаться до отметки -10 градусов. Стоит добавить, что такая же погода ожидает все регионы Центральной и Северо-Западной России.

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Синоптики предупредили, что еще более лютые морозы будут стоять на Дальнем Востоке, Урале и Сибири – до минус 20 градусов.

А вот Юг страны ждут температуры ниже климатической нормы, а также – шквалистый ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с. Эксперты добавили, что в апреле и мае ожидается поздняя весна – начнутся ливневые дожди, пишет PRIMPRESS.