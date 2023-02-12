«Барическая пила» и «глаз бури»: синоптик предупредил москвичей о серьезных погодных аномалиях

Февраль до недавнего времени не удивлял жителей Россией погодой. Лишь в некоторых регионах были морозы, а вот в Москве настала приятная погода около нуля градусов. Однако уже 11 февраля начался снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец признался, что 12 февраля осадки продолжат идти и буквально город буквально засыпет снегом.
«В целом за 15 часов выпадет до 7–10 миллиметров осадков, или до 20 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова за ближайшие сутки подрастет с 27 до 33 сантиметров», – поделилсяэксперт в своем Телеграм-канале.
Но также ночью в столице ожидается «барическая пила» – резкое падение атмосферного давления. Сперва показания барометров упадут до 735 миллиметров ртутного столба, после чего сразу же скакнут на 17 единиц – до 752 миллиметров ртутного столба. Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Эксперты также предупредили, что центр североатлантического циклона — глаз бури — пройдет практически точь-в-точь через столицу.