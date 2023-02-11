Аномальная погода: в Санкт-Петербурге – гололедица, а в Москве – метель и оттепель

На город надвигается атмосферный вихрь, который принесет снегопады, а затем оттепель. Уже 11 февраля вечером начнет падать снег. Пик придется на 12 февраля. За ночь выпадет 5 - 7 см свежего снега. Возможна метель. Видимость ухудшится до 1-3 км. В некоторых районах области не исключены сильные снегопады, считают в Гидрометцентре России.

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Сугробы вырастут до 34-35 см – при том, что сейчас их высота 28 см. Эксперты отметили, что к концу 12 февраля уже не будет осадкой, 0…-5 градусов. А на следующей неделе в Москву придет новая оттепель. 13-15 февраля будет 0…+2 градуса. Но это еще не начало весны, пишет «Комсомольская правда».

А вот в Санкт-Петербурге 11 февраля будет кратковременный снегопад, а также образуется гололедица, которая сохранится на тротуарах и дорогах. В течение дня столбики термометров будут показывать от 0 до –2 градусов, а в Ленинградской области температура воздуха будет колебаться в пределах –4...+1 градуса, в зависимости от района. 12 февраля уже не будет осадков, а также наступит оттепель, сообщил Михаил Леус.