Коммунальщики Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада 11 февраля

Днем, 11 февраля, городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности из-за надвигающегося снегопада.

«Согласно прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 и в воскресенье в столице ожидаются снег, метель, снежный накат на дорогах, временами сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 сантиметров», - сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В уборке задействуем необходимое количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников».