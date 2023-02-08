Вернутся морозы до минус 30 градусов: Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в нескольких областях

Россия большая страна, поэтому погода в разных регионах может сильно разнится. И если в Москве скоро обещают потепление, то в некоторых областях грядут аномальные морозы. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в новом прогнозе погоды пообещал, что наступят жуткие холода.
По словам эксперта стоит утеплиться жителям в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Калмыкии.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Вильфанд отметил, что с 9 по 11 февраля температура до 11 градусов ниже нормы будет в Астраханской и Ростовской областях. А в Калмыкии термометры покажут до минус 20 градусов. Чуть более приятной будет погода в Северно-Кавказском федеральном округе. Там ожидается -7... -11 градусов. В Дагестане будет минус 13 градусов.
«В Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температурный фон будет на 7-8 градусов ниже нормы, то есть минимальные значения температуры прогнозируются минус 30-32 градуса. В Хабаровском крае морозы до 43-46 градусов», — цитирует метеоролога ТАСС.