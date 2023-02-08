Вернутся морозы до минус 30 градусов: Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в нескольких областях

По словам эксперта стоит утеплиться жителям в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Калмыкии.

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Также Вильфанд отметил, что с 9 по 11 февраля температура до 11 градусов ниже нормы будет в Астраханской и Ростовской областях. А в Калмыкии термометры покажут до минус 20 градусов. Чуть более приятной будет погода в Северно-Кавказском федеральном округе. Там ожидается -7... -11 градусов. В Дагестане будет минус 13 градусов.