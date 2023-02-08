Палящее солнце и 20 градусов тепла: синоптики удивили новым прогнозом погоды для Центральной России

В России погода часто преподносит сюрпризы. В январе зима была как аномально холодной, так и теплой. Однако ледяные дожди оказались неприятным явлением. Примечательно, что теперь остается меньше месяца до весны. Если в прошлом году в марте еще были морозы и снег, то теперь синоптики предупреждают, что потепление придет вовремя.
На этот раз весна в Центральной России не заставит себя долго ждать. Уже совсем скоро настанет плюсовая погода.
По словам синоптиков, потепление ожидается уже в марте. Снег начнет сходить. Однако первые весенние дни будут пасмурными, а также дождливыми. В Москве прогнозируются температурные качели — от −2 до +9 градусов, пишет издание «Курьер.Среда».
Также эксперты добавили, что в апреле будет уже более солнечно. Ближе к 20-м числам воздух начнет прогреваться до +18 градусов. Достаточно комфортно будет и в первой половине месяца, но термометр не покажет больше +10 °C.