Палящее солнце и 20 градусов тепла: синоптики удивили новым прогнозом погоды для Центральной России

На этот раз весна в Центральной России не заставит себя долго ждать. Уже совсем скоро настанет плюсовая погода.

По словам синоптиков, потепление ожидается уже в марте. Снег начнет сходить. Однако первые весенние дни будут пасмурными, а также дождливыми. В Москве прогнозируются температурные качели — от −2 до +9 градусов, пишет издание «Курьер.Среда».

Также эксперты добавили, что в апреле будет уже более солнечно. Ближе к 20-м числам воздух начнет прогреваться до +18 градусов. Достаточно комфортно будет и в первой половине месяца, но термометр не покажет больше +10 °C.