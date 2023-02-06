Начнутся с 8 февраля и продлятся пять дней: в два региона России придут аномальные морозы

В России часто случаются погодные аномалии. Территория страны большая, поэтому в одном регионе может быть тепло, а в другим – жутко холодно. Синоптики предупредили, что с 8 февраля в двух регионах России установятся аномальные для этого времени морозы.

И одним из этих регионов является Краснодарский край. Там температура упадет до -11 градусов. И это при том, что в январе там уже теплело до +15.