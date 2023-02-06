Начнутся с 8 февраля и продлятся пять дней: в два региона России придут аномальные морозы

В России часто случаются погодные аномалии. Территория страны большая, поэтому в одном регионе может быть тепло, а в другим – жутко холодно. Синоптики предупредили, что с 8 февраля в двух регионах России установятся аномальные для этого времени морозы.
И одним из этих регионов является Краснодарский край. Там температура упадет до -11 градусов. И это при том, что в январе там уже теплело до +15.
Вторым регионом станет Сибирь. Еще недавно там была оттепель, но теперь к региону подбираются 30-градусные морозы. По словам экспертов, там аномалии продлятся до 13 числа включительно. Потом температура приблизится к климатической норме.
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Синоптики также предупредили, что в столице также ожидается небольшое похолодание, но в пределах нормы. По их словам, самой холодной станет ночь на 8 февраля, когда столбики термометров покажут до -11 градусов, после чего снова ожидается потепление до нуля, об этом пишет PRIMPRESS.