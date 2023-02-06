Значительно похолодает: синоптик предупредил о переменчивой погоде в Москве с 6 по 12 февраля

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По словам Ильина, сильно похолодает в столице 6 и 7 февраля. В это время столбики термометров будут показывать около -7 … -12 градусов в ночное время, а днем будет — минус 3-8 градуса.

Однако уже 8-го числа несколько потеплеет. Ночью температура будет минус 3-8 градусов. Но уже снова похолодает в Москве ближе к выходным, пишет «Вечерняя Москва».