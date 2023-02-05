«Местами до минус 11 градусов»: синоптики рассказали о температуре в период с 6 по 12 февраля

Стало известно, какая погода ждет москвичей в ближайшем будущем.

Синоптики рассказали о похолодании до минус 11 градусов на следующей неделе. Также ожидается высокое атмосферное давление в Московском регионе.

«Пик похолодания, как и максимум показаний барометров, придутся на вторник.

Ночью в Москве около минус 10 градусов, по области минус 8−13 градусов, на

востоке и северо-востоке Центрального округа до минус 13−18 градусов», – рассказали эксперты.

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