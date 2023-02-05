«Местами до минус 11 градусов»: синоптики рассказали о температуре в период с 6 по 12 февраля

Стало известно, какая погода ждет москвичей в ближайшем будущем.
Синоптики рассказали о похолодании до минус 11 градусов на следующей неделе. Также ожидается высокое атмосферное давление в Московском регионе.
«Пик похолодания, как и максимум показаний барометров, придутся на вторник.
Ночью в Москве около минус 10 градусов, по области минус 8−13 градусов, на
востоке и северо-востоке Центрального округа до минус 13−18 градусов», – рассказали эксперты.
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«В дневные часы термометры покажут минус 3-8 градусов, местами до минус 11 градусов. Отметим очень высокое атмосферное давление, например в столице в этот день оно составит 764–765 миллиметров ртутного столба, что на 17–18 единиц выше положенного», – добавили синоптики.
«В четверг и пятницу в регион вернется еврозима – погода станет пасмурной,
местами возможны слабые осадки, гололедица, а показания термометров будут
колебаться около нулевой отметки. Следующую попытку вернуть себе власть над
погодой на Русской равнине зима предпримет в середине третьей пятидневки
февраля», – заключили в hmn.ru.